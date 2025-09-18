Kızılcık Şerbeti'nin değişen senaryosu sonrası Doğa ve Firaz sahnesi ifşa oldu

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Doğa ve Firaz karakterlerinin yasak aşkı nedeniyle yeni sezonun ilk bölümüyle büyük tepki çeken ve RTÜK'ün inceleme başlattığı Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin değiştirilen senaryosunun ardından Doğa ve Firaz'ın yeni sahnesi sosyal medyaya sızdırıldı.

Show TV'de yeni sezonuyla ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa ve Firaz'ın "yasak aşkı"na dair tepkiler ve şikayetler sonrasında RTÜK soruşturma başlatmıştı. 

Önce dizinin yapım şirketinden bir açıklama geldi ardından da dizinin yeni bölüm fragmanını tüm platformlardan kaldırıldı.

Dizinin yeni bölüm fragmanının tüm platformlardan kaldırılmasının nedeni de ortaya çıktı.

Hatırlanacağı gibi RTÜK'ün diziyle ilgili inceleme başlatmasının ardından Kızılcık Şerbeti dizisinin yapım şirketi Gold Film eleştirileri dikkate alarak gerekli adımları atacağını duyurmuştu. 

Kızılcık Şerbeti'nde tepkilere neden olan Doğa ve Firaz arasındaki yasak aşkta hikaye değiştirildi ve tepki çeken sahneler yerine yeni sahneler yazıldı.

Çok konuşulan dizi bu defa Doğa ve Firaz karakterlerinin yasak aşk yaşadığı senaryosuyla gündemi meşgul etmişti. Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesi seyircide asla karşılık bulmadı ve senaryoda ciddi değişikliğe gidildi.

105. bölüm fragmanı yeni senaryoya göre şekillenip tekrardan yayınlanırken sosyal medyada yayılan bir görüntüyle neye uğradığımızı şaşırdık. Kızılcık Şerbeti setindeki yeni Doğa ve Firaz sahnesi ifşa oldu. Yasak aşkın işlenip işlenmeyeceği ise merak yarattı.

RTÜK harekete geçmişti

Kızılcık Şerbeti'ne yönelik tepkiler ve şikayetlerle ilgili olaraka RTÜK harekete geçmişti.

 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizinin aile kurumuna ve milli manevi değerlere zarar verebilecek içeriklere karşı gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını duyurarak “Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır” ifadelerine yer vermişti.

Senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı

Dizi gündemdeki yerini korurken, senarist Merve Göntem hakkında da "fuhuşa teşvik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Göntem'in, dört yıl önce başka bir dijital platform dizisi olan "Çıplak"taki kurgusal bir karakterle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım yeniden gündeme gelerek bu soruşturmanın fitilini ateşledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göntem, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

