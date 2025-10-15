Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek bir kez daha senaryoyu ifşaladı

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek geçen sezonun ardından bu sezon da dizinin senaryosunu ifşa etti.

"Nilay yine büyük bir olaya şahit olacak. Sürpriz olsun. İki - üç bölüm sonra Nilay birilerini basabilir ama kim olduğunu söyleyemem sürpriz olsun"