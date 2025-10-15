  1. Anasayfa
  Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek bir kez daha senaryoyu ifşaladı

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek bir kez daha senaryoyu ifşaladı

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek bir kez daha senaryoyu ifşaladı
Güncelleme:

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek geçen sezonun ardından bu sezon da dizinin senaryosunu ifşa etti.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, katıldığı bir etkinlikte senaryoyu ifşaladı ve gelecek bölümlerde neler yaşanacağını açıkladı.

Feyza Civelek katıldığı etkinlikte mikrofonu eline aldı ve Kızılcık Şerbeti'nde birkaç bölüm sonra yaşanacakları özetledi.

Civelek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nilay yine büyük bir olaya şahit olacak. Sürpriz olsun. İki - üç bölüm sonra Nilay birilerini basabilir ama kim olduğunu söyleyemem sürpriz olsun"

