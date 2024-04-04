  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Konserleri iptal edilen Melek Mosso'nun yerel seçim yorumu olay oldu

Konserleri iptal edilen Melek Mosso'nun yerel seçim yorumu olay oldu

Konserleri iptal edilen Melek Mosso'nun yerel seçim yorumu olay oldu
Güncelleme:

Yerel seçimler öncesi belediyeler tarafından konserleri peş peşe iptal edilen ünlü şarkıcı Melek Mosso yerel seçim sonuçlarının ardından yaptığı yorumla dikkat çekti.

Geçen dönem içerisinde birçok şehirde düzenlenecek olan konser ve festivaller yerel yönetimler tarafından iptal edilmişti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda konserlerinin iptal edilmesinden bahseden Mosso, "Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum" dedi.

Melek Mosso daha sonra "Arkadaşlar aşağıda yazanlara bakınca herkes belediye konseri vereceğiz sanmış. O da olur ama demek istediğim belediyelerden kiralayacağımız salon ve açık havalarda konser verebileceğiz, bazılarını alamıyorduk. Ben her belediyeyle çalışıyorum. Önemli olan konserlerin amacından çarpıtılmaması" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler öncesi belediyeler tarafından konserleri peş peşe iptal edilen ünlü şarkıcı Melek Mosso yerel seçim sonuçlarının ardından yaptığı yorumla dikkat çekti.

Yerel seçimler öncesi belediyeler tarafından konserleri peş peşe iptal edilen ünlü şarkıcı Melek Mosso yerel seçim sonuçlarının ardından yaptığı yorumla dikkat çekti.



Etiketler melek mosso konser kosner iptalleri iptal edilen konserler yerel seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti: 18 bin TL ödüyor! Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti: 18 bin TL ödüyor! ''Oy parası'' açıklamalı EFT dekontu ortaya çıktı ''Oy parası'' açıklamalı EFT dekontu ortaya çıktı Hastane odasında kan donduran cinayet Hastane odasında kan donduran cinayet CHP'nin 35 yıl sonra kazanmıştı... Seçim tekrarlanacak! CHP'nin 35 yıl sonra kazanmıştı... Seçim tekrarlanacak! Verdiği sözü tuttu; göreve ''kapısını sökerek'' başladı Verdiği sözü tuttu; göreve ''kapısını sökerek'' başladı Baba Vanga'nın ilk 2024 kehaneti gerçek oldu Baba Vanga'nın ilk 2024 kehaneti gerçek oldu Mehmetçikten nefes kesen kış tatbikatı Mehmetçikten nefes kesen kış tatbikatı İşte 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı İşte 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı Sigaradaki fiyat artışının ne kadarı vergiye gidiyor? Sigaradaki fiyat artışının ne kadarı vergiye gidiyor?