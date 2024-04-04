Konserleri iptal edilen Melek Mosso'nun yerel seçim yorumu olay oldu

Yerel seçimler öncesi belediyeler tarafından konserleri peş peşe iptal edilen ünlü şarkıcı Melek Mosso yerel seçim sonuçlarının ardından yaptığı yorumla dikkat çekti.

Geçen dönem içerisinde birçok şehirde düzenlenecek olan konser ve festivaller yerel yönetimler tarafından iptal edilmişti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda konserlerinin iptal edilmesinden bahseden Mosso, "Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum" dedi.

Melek Mosso daha sonra "Arkadaşlar aşağıda yazanlara bakınca herkes belediye konseri vereceğiz sanmış. O da olur ama demek istediğim belediyelerden kiralayacağımız salon ve açık havalarda konser verebileceğiz, bazılarını alamıyorduk. Ben her belediyeyle çalışıyorum. Önemli olan konserlerin amacından çarpıtılmaması" ifadelerini kullandı.





