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  3. 20 Kasım 2020 10:06

Koronavirüs tedavisi gören Şener Şen'den iyi haber!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören Şener Şen, taburcu oldu. Usta oyuncu, basın mensuplarına görüntü vermemek için otoparktan çıkış yaptı.

Koronavirüs tedavisi gören Şener Şen'den iyi haber!
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Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan ve son dönemde de tiyatro sahnesinde izleyicisi ile buluşan Şener Şen, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüs testi pozitif çıkan 78 yaşındaki Şen, tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncudan güzel haber geldi ve taburcu olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLENMEMEK İÇİN OTOPARKTAN ÇIKTI
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberin göre, 10 gündür karantina altında olan oyuncunun son kontrollerini de yaptırdığı öğrenildi. Bir süre evinde dinlenecek olan Şen, gazetecilere görüntü vermemek için hastanenin otoparkından çıkış yaptı. Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren 78 yaşındaki oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Hürriyet

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