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  3. 30 Ağustos 2020 23:34

Kubilay Aka: ''Bu ülkenin genci olarak söylüyorum; hayal kuramaz oldum''

Çukur dizisinin Celasun'u ünlü oyuncu Kubilay Aka, ÖTV zammına "Bu ülkenin genci olarak söylüyorum; hayal kuramaz oldum" diyerek isyan etti.

Kubilay Aka: ''Bu ülkenin genci olarak söylüyorum; hayal kuramaz oldum''
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Türkiye'de son dönemde ÖTV zamları ile birlikte otobomil fiyatları katlanarak yükseldi. Dün gece gelen zamların ardından ikinci el piyasası da bir anda fırladı. Bu duruma vatandaşların büyük tepkisi oluşurken bir tepki de ünlü oyuncu Kubilay Aka'dan geldi.

Aka, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bigün olur mu bilmem ama diye hayalini kurduğum araba. Alacağımdan değil. Dünden bu güne artan fiyatı. Benden koşarak uzaklaşıyor. Bu ülkenin genci olarak söylüyorum; hayal kuramaz oldum. Teşekkürler #ötvzammı için..." ifadelerini kullandı.

İşte Aka’nın paylaştığı o araç:

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ötv , ötv zammı , kubilay aka
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