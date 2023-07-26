Mabel Matiz hakkında Antidepresan suç duyurusu!

Emir Can İğrek’in ‘Ali Cabbar’ şarkısının ardından bu kez de Mabel Matiz ve Mert Demir’in ünlü şarkısı ‘Antidepresan’ için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz ve Mert Demir’in adından çok söz ettiren şarkısı ‘Antidepresan’ savcılığa şikayet edildi.

Haberlisin’den Şevval Nur Sipan’ın haberine göre yaklaşık 8 ay önce çıkan ve milyonluk izlenmeye ulaşan şarkının yazarı Mert Demir’e “mali ve manevi haklara tecavüz” suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Müzisyen Merve Holefter tarafından yapılan şikayette, Holefter ‘Alınsam’ adlı şarkısının melodisinin Antidepresan şarkısında kullanıldığını kullanıldığını iddia etti.

Öte yandan daha önce de Emir Can İğrek’in haftalardır gündemde olan ‘Ali Cabbar’ şarkısının müziğinin “Beş Milyonuk Borç Verir Misin?” isimli Yeşilçam filminin müziğinden alındığı öne sürülmüştü.

İğrek iddialara “Hiçbir şarkım çalıntı değildir. Burada da 2-3 saniyelik bir merdiven melodisi andırıyor sadece” diye yanıt vermişti.