Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında Seren Serengil’in ifadesi ortaya çıktı

İşadamı ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davada tanık olarak dinlenen Seren Serengil mahkemede dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in işadamı eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 2022'nin ocak ayında öldürüldü. Türkiye'nin konuştuğu olayda hakkında 3 kez zorla getirilme kararı verilen Seren Serengil, dünkü duruşmada tanık olarak dinlendi.

Bakırköy 12. Ağır ceza mahkemesinde bugün görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık bulundukları cezaevinden getirilirken, bazı tutuksuz sanıklar da hazır bulundu. Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı.

Daha önce tanık olarak dinlenmesi için hakkında 3 kez zorla getirilme kararı çıkartılan Seren Serengil bu duruşmaya katıldı. İfadesinde, "Ece'nin ve Şafak'ın arkadaşıydım. Taziyeye gitmiştik. Ev çok kalabalıktı. Ece'nin arkadaşı Sezer'in telefonunda bir beyefendiyle görüntülü konuşma yapılıyordu.

Telefondaki kişi "Bana geldi teslim olmasını söyledim" dedi. Sadece bunu duydum. Bayağı uzun bir konuşma oldu. Aralarında Galeria ya da silahla ilgili bir konuşma geçmedi. Ece ile aynı koltuktaydık.

Konuşmanın tümünü hatırlamıyorum. Ece'ye 'Ben neyin şahitliğini yapacağım, kimseyi tanımıyorum' dedim.

Ece bana 'Silah almışlar hatırlamıyor musun' diye sordu. Ben de hatırlamıyorum dedim, mahkemeye gelmek istemediğimi söyledim. Bu olayların içinde sanatçı olarak olmak istemedim" dedi.

Seren Serengil'in o dönem sevgilisi olan Mustafa Rahman Tohma da tanık olarak dinlendi. Tohma, "Ece'nin evine taziyeye gittik. Bir telefon konuşması oldu. 30 saniyesine denk geldim sadece. Silah konusu ya da tehdit konusu duymadım. Sonra da çıktık" dedi.

Duruşmada söz hakkı verilen Ali Yasak, "Ben de mağdurum. Seken bir mermi nasıl Şafak'a geldiyse bana da gelebilirdi. Allah'a şükür gelmedi. İddialar desteksizdir, ispat ortada yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vuran Kadir Yasak ve diğer sanıklarda tahliyelerini talep etti. Mahkeme restoranda çay servisi yapan çalışanın tanık olarak dinlenmesine, savcının varsa tevsi tahkikat taleplerini bildirmesine yoksa esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasına karar vererek duruşmayı erteledi.