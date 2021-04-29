Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın

Mahsun Kırmızıgül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türklerin bulduğu aşıyı alın" demesi kafaları karıştırdı.

Mahsun Kırmızıgül sosyal medyada gündeme dair yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ekonomik nedenlerden dolayı hayatları bitmiş, uçurumun kenarında olan milyonlar var. İnsanların en zor zamanlarında içi boş siyasi kavgaları, gündem değiştirme çabalarını bir kenara bırakın. İnsanlar ölüyor. Normale dönmenin yolu aşıdan geçiyor. Türklerin bulduğu aşıyı alın" ifadelerini kullandı.





Kırmızıgül'ün bu paylaşımı takipçilerinin bir kısmının ise kafasını karıştırdı. Ünlü şarkıcının bu yorumuna "Türk aşısı bulundu mu?", "Hangi aşı?" gibi yorumlar yapıldı.