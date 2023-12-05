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Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi projesi

Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi projesi
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Filmleriyle adından söz ettiren ünlü sanatçı Mahsur Kırmızıgül'ün yeni projesi belli oldu.

Usta sanatçı Mahsun Kırmızıgül, televizyona dizi yapmayı planlıyor. Son olarak Prestij Meselesi filmiyle adından söz ettiren Kırmızıgül’ün Murat Tokat’la ortağı olduğu Boyut Film’in yeni dizisinin adı 'Güzel Atlar Diyarı' olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin oyuncu kadrosunun ilk ismi Halil Ergün. Çekimleri İstanbul, Diyarbakır, Karadeniz ve Kapadokya’da yapılacak dizi yakında sete çıkacak.

Kanal D’de ekrana gelecek dizinin yapım ortağı ise yapımcı Fatih Aksoy oldu. 

Etiketler mahsun kırmızıgül dizi Güzel Atlar Diyarı kanal d
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