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Mahsun Kırmızıgül’e dava: Babamın imajına zarar veriyorsunuz

Mahsun Kırmızıgül’e dava: Babamın imajına zarar veriyorsunuz
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Hilmi Topaloğlu’nun eski eşinden olan büyük oğlu Volkan Topaloğlu, Mahsun Kırmızıgül'e babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla dava açtı.

Mahsun Kırmızıgül’ün efsane müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müzik’i kurma sürecini anlattığı “Prestij Meselesi” filmi 3 Şubat’ta gösterime girecek. 80 milyon bütçeli filmin vizyona girmesi büyük kan kaybeden sinema salonlarına yeniden seyirciyi çekme adına da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Filmi dijital bir platforma satmak yerine sinemalarda halkla buluşturmayı misyonu gereği daha doğru bulan Kırmızıgül şok bir davayla karşı karşıya kaldı.

Hilmi Topaloğlu’nun eski eşinden olan büyük oğlu Volkan Topaloğlu, sanatçıya babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla dava açtı. Henüz vizyona girmeyen filmle ilgili açılan davanın ilk duruşması 26 Ocak’ta görülecek. Topaloğlu’nun son eşi Semiha Topaloğlu ve çocukları ile kardeşi Mustafa Topaloğlu ise başından beri Mahsun Kırmızıgül’e destek veriyor.

TV100

Etiketler Mahsun Kırmızıgül Mahsun Kırmızıgül dava baba
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