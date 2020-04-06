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  3. 06 Nisan 2020 23:58

Mazhar Alanson'dan ''Odaları ayırın'' diyen takipçisine yanıt

Ünlü müzisyen Mazhar Alanson, eşiyle paylaştığı bir fotoğrafının altına, "Lütfen şu günlerde mümkünse ayrı odalarda takılın, size bir şey olsun istemeyiz" mesajına yanıt verdi.

Mazhar Alanson'dan ''Odaları ayırın'' diyen takipçisine yanıt
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Koronavirüs salgını sonrası karantina günlerini evinde eşi Biricik Suden ile geçiren Mazhar Alanson sosyal medya hesabından eşiyle çekilen eski bir fotoğraf paylaşıp altına, 'korona günleri' notunu düştü.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

Bir takipçisi Mazhar Alanson'un fotoğrafının altına, "Lütfen şu günlerde mümkünse ayrı odalarda takılın, size bir şey olsun istemeyiz" mesajını yazdı.

 Usta sanatçı da takipçisine, "Daha neler! Biricik, Allah korusun corona olsa ben ona gene sarılırım. Geçecekse ondan geçsin!" cevabını verdi.

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