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  3. 06 Mart 2020 09:32

Meghan Markle ve Prens Harry'nin dönüşü olay oldu

Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliyet Ailesi'nden tamamen ayrılmadan önce, son kez Londra'ya gittiler ve Endeavour Yardım Ödülleri gecesine katıldılar.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin dönüşü olay oldu
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Kraliyet Ailesi’ndeki tüm üst düzey görevleri bıraktılarını açıklamalarının üzerinden geçen iki ayın sonunda, Prens Harry ve Meghan Markle ilk kez bir kraliyet görevi için Londra’daydı.

Yaralı ve hasta askerlerin, başarılarının ödüllendirildiği Endeavour Yardım gecesine, adeta bir Hollywood yıldızı gibi katılan çift, basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kraliyet için son kez bir etkinliğe katılan Meghan ve Harry oldukça mutlu görünüyordu.

Meghan Markle gecede, mavi bir Victoria Beckham elbise tercih ederken, kıyafetini Manolo Blahnik ayakkabılarla kombinledi. Saçlarını at kuyruğu yapan Meghan, yavaş yavaş forma giren vücudu ile de dikkat çekti.

 

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Meghan Markle , Prens Harry
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