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  3. 07 Kasım 2018 17:36

Merve Özbey Hava Harp Okulu'nda

Şarkıcı Merve Özbey, Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu'nu ziyaret etti.

Merve Özbey Hava Harp Okulu'nda
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Şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz gün Yeşilköy’deki Hava Harp Okulu’nu ziyaret etti.

 Hava Harp Okulu öğrencilerinin daveti üzerine söyleşiye katılan Merve Özbey, gençlerin sorularını yanıtladı. Etkinlik için hazırlanan pilot tulumunu da giyen Merve Özbey, söyleşi sonrası komutanlar ve öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi. 

Söyleşi süresince öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Özbey, bir öğrencinin, “Rap müzik yapan bir isimle bu tarzda bir şarkı yapmayı düşünür müsünüz?” sorusuna; “Rap müzik sevdiğim ve ilgi duyduğum bir tarz, ülkemizde de bu müziği çok iyi yapan isimler var. Uygun bir proje olursa böyle bunu yapmayı çok isterim.” şeklinde cevap verdi.

Özbey, “Siz üniversite yıllarında ne yapmayı hayal ediyordunuz?” sorusunu; “Ben eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Türk Sanat Müziği eğitimi alarak tamamladım. O yıllarda akademisyen olmak istiyordum ama o dönemde masraflarımı çıkartmak için sahne alıyordum. Sonrasında hayat beni buraya getirdi.” şeklinde cevapladı.

 Güzel şarkıcı, “Gökyüzündeki kahramanlarımızla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. İstikbal göklerdedir.” sözleriyle bitirdiği söyleşide, Harp Okulu öğrencileriyle beraber şarkılar söyleyerek etkinliği sonlandırdı.

Milliyet

merve özbey , hava harp okulu , şarkıcı
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