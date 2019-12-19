Mucize Doktor'un Açelyası'ndan dekolteli poz

Şimdilerde Mucize Doktor adlı dizide Açelya rolünde izlediğimiz Hayal Köseoğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Dizide sürekli olarak beyaz önlükle gördüğümüz Hayal Köseoğlu dekolteli paylaşımlarıyla şaşırttı.



FOX TV’nin yeni sezonda başlayan dizisi Mucize Doktor, konusu ve reyting başarısının yanı sıra oyuncularının özel hayatlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizide Hemşire Açelya’yı oynayan Hayal Köseoğlu da paylaşımlarıyla gündeme geldi. 27 yaşındaki oyuncunun sosyal medya pozları gündem yarattı. Dekolte pozlarıyla çok sayıda yorum alan Hayal Köseoğlu, dizide çizdiği karakterin çok daha ötesindeki hareketleriyle birçok yorum aldı.