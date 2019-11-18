Mucize Doktor'un yayından kaldırılan fragmanı

Taner Ölmez'in başarılı oyunculuğuyla dikkat çektiği, reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un 21 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden yayınlanan ilk fragmanındaki hata gözlerden kaçmadı. Bir kanser hastanın MR sonuçlarını inceleyen Doktor Nazlı'nın "Tüm damarlar tümörlerle kaplı" yerine "Tüm tümörler damarlarla kaplı" demesi dizinin hayranlarını şaşırttı.

Bu hata nedeniyle Mucize Doktor'un Fox TV tarafından paylaşılan ilk fragmanı yayından kaldırıldı.

MUCİZE DOKTOR'DAN YENİ FRAGMAN YAYINLANDI

Mucize Doktor'un 11. yeni bölümünden ise yeni bir fragman yayınlandı.

Mucize Doktor'un 21 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Ferman daha önce patolojiye gönderdiği Ali'yi cerrahi bölümüne geri alıyor. Selvi hemşirenin 'Umarım bir gün sana dokunmasına izin verebilirsin. O kadar hak ediyorsun' sözleri dikkat çekiyor. Nazlı ise deniz kenarında oturdukları sırada Ali'nin omuzuna başını yaslıyor ve ikili arasında romantik anlar yaşanıyor.