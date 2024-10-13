Murat Boz sahnede saldırıya uğradı

Diyarbakır'da sahne alan ünlü şarkıcı Murat Boz, sahnede şarkılarını seslendirirken yüzüne isabet eden bir çakmakla hayatının şokunu yaşadı. Sadece birkaç saniyede yaşadığı şoku atlatan Murat Boz şarkısına devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 14'üncü durağı Diyarbakır oldu. Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sahneye çıkan ünlü şarkıcı Murat Boz, Diyarbakır'da ilk kez sahne aldığını belirterek, "Çok heyecanlıyım, niye bu kadar geç kaldım bilmiyorum. Beni bu akşam çok mutlu ettiniz" diyerek duygularını dile getirdi.

MURAT BOZ'A SAHNEDE BÜYÜK AYIP

Sahnede şarkıcılara olan saldırıların dozu iyice arttı. Saldırıya uğrayan sanatçılara Murat Boz da eklendi.

Boz, popüler şarkısı 'Sallana Sallana'yı söylerken yüzüne önce cep telefonu, ardından bir çakmak fırlatıldı. O an neye uğradığını şaşıran sanatçı, sahneden kısa bir süreliğine ayrıldıktan sonra tekrar dönerek konserine kaldığı yerden devam etti. Yaşanan olay, sosyal medyada hızla yayılırken Boz'un profesyonel tutumu takdir topladı.

'BUNU TÜM DİYARBAKIR HALKINA MAL ETMEK HAKSIZLIK OLUR'

Murat Boz, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, Diyarbakır halkını çok sevdiğini ve bireysel bir hareketin tüm şehre mal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz dün Diyarbakır’ın güzel insanları ile birlikte çok güzel anlar paylaştık. Bireysel bir hareket oldu, keşke olmasaydı ancak bunu tüm Diyarbakır halkına mal etmek beni çok üzer, haksızlık olur. Başından sonuna çok güzel ağırlandım. Şarkılarımızı hep bir ağızdan söyledik. Çok kıymetliydi benim için. Bir kez daha teşekkür ederim Diyarbakır. İyi ki varsınız... Bu arada gayet iyiyim, hiçbir sıkıntı yok."