''Murat Övüç'e koronavirüs yasağı yok mu?'' dedirten görüntüler!

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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Adana’da bir kebapçıya gitti.
Övüç, korona virüs tedbirleri kapsamında yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kapalı olması gereken restoranda yemek yerken paylaşım yaptı.
Videoda, yanında arkadaşları da olduğu görülen Övüç’e sosyal medyada çok sayıda tepki geldi.
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