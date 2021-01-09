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  3. 09 Ocak 2021 09:23

''Murat Övüç'e koronavirüs yasağı yok mu?'' dedirten görüntüler!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Adana'da bir restorana gitti. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken restorandan yapılan paylaşımlara büyük tepki yağdı.

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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Adana’da bir kebapçıya gitti.

Övüç, korona virüs tedbirleri kapsamında yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kapalı olması gereken restoranda yemek yerken paylaşım yaptı. 

Videoda, yanında arkadaşları da olduğu görülen Övüç’e sosyal medyada çok sayıda tepki geldi.

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