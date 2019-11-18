Netflix’in Türkiye’deki 2. dizisi Atiye’den ilk fragman

Netflix’in Türkiye yapımı ikinci orijinal dizisi olan Atiye’den ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimlerin yer aldığı dizi, 27 Aralık’ta yayınlanacak.

OG Medya tarafından hazırlanan dizinin yürütücü yapımcılığını daha önce Hakan: Muhafız’da da birlikte çalışan Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan (Annemin Yarası, Aile Arasında) ve Gönenç Uyanık (Hakan: Muhafız) oturuyor.

Onur Güvenatam’ın yaratıcılığında hazırlanan dizinin senaryosu ise Jason George ve Nuran Evren Sit (Aşk Tesadüfleri Sever, 8 Saniye)’e ait.