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Okan Bayülgen’den ''Togg'' önerisi

Okan Bayülgen’den ''Togg'' önerisi
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Ünlü şovmen ve tiyatro oyuncusu Okan Bayülgen, Togg’un dev ekranı için öneride bulundu.

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun (TOBFED) düzenlediği Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi’nde konuşan Okan Bayülgen, Togg’un Türkiye için bir devrim olduğunu söyledi.

Togg’un dev ekranını çok faydalı bulduğunu söyleyen Bayülgen, bu ekranın sürücülere pek çok kolaylık sağlayacağını belirtti.

 "HAYAT ARTIK O EKRANDA OLACAK"
Otomobillerin artık farklı bir teknoloji ile donatıldığına vurgu yapan Bayülgen, “Togg’un kokpitine baktığımızda diğer otomobil markalarında olmayan dev bir panel var. İnsanlar buradan film mi izleyecek diye soruyorlar? Bu büyük bir olay. O ekran hayatımızı kolaylaştıracak. Hayat artık o ekranda olacak. Milli otomobilimizin olması benim için büyük gurur. Milli gururumuz Togg’u otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründeki akıllı platformumuz Otovınn ile buluşturursak hayatımız daha da kolaylaşacak" dedi.

"TEKRAR ZEVK ALACAĞIM"
İstanbul trafiğinde araç kullanmaktan usandığını ve bu yüzden araç kullanmayı bıraktığını söyleyen Bayülgen, "Togg’un o dev ekranına Otovınn kurarsam işte o gün araç kullanmaktan tekrar zevk alacağım" ifadelerini kullandı.

Etiketler togg öneri okan bayülgen
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