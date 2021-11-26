Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca'nın paylaşımlarına beğeni yağdı

Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden doğan kızı Ayşe Kırca güzelliği ile sosyal medyada dikkat çekiyor.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da oynayan Ayşe Kırca da anne ve babası gibi oyuncu oldu.

Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı. Ayşe Kırca "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı. 27 yaşındaki Ayşe Kırca oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde babasıyla bir pozunu paylaşan Kırca paylaşımına "6 yıl… Sana o kadar hasretim ki babam" notunu düştü. Bu paylaşıma beğeni yağdı.

Sosyal medyada gündelik hayatından paylaşımlar yapan Ayşe Kırca son olarak da Sol Yanım dizisinde yer almıştı.