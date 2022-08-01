Pelin Batu'dan Kayserilileri kızdıracak paylaşım
Oyuncu Pelin Batu, Sinop mantısının Kayseri mantısından daha güzel olduğunu belirtti. Batu'nun paylaşımına beğeni yağdı.
Sinop’un Ayancık ilçesinde Kültür, Keten ve Ahşap Festivali’ne katılan ünlü oyuncu Pelin Batu, mantı denilince akla ilk gelen Kayseri’yi ve Kayserilileri üzecek paylaşımda bulundu. Tadına baktığı Sinop mantısını çok beğendiğini belirten güzel oyuncu, sosyal medya hesabından, "Kayserililer üzgünüm ama Sinopluların mantısı sizinkilerden daha güzelmiş" paylaşımında bulundu. Yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol