  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Pelin Batu'dan Kayserilileri kızdıracak paylaşım

Pelin Batu'dan Kayserilileri kızdıracak paylaşım

Pelin Batu'dan Kayserilileri kızdıracak paylaşım

Oyuncu Pelin Batu, Sinop mantısının Kayseri mantısından daha güzel olduğunu belirtti. Batu'nun paylaşımına beğeni yağdı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde Kültür, Keten ve Ahşap Festivali’ne katılan ünlü oyuncu Pelin Batu, mantı denilince akla ilk gelen Kayseri’yi ve Kayserilileri üzecek paylaşımda bulundu. Tadına baktığı Sinop mantısını çok beğendiğini belirten güzel oyuncu, sosyal medya hesabından, "Kayserililer üzgünüm ama Sinopluların mantısı sizinkilerden daha güzelmiş" paylaşımında bulundu. Yaptığı paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

 

İHA

Etiketler pelin batu kayseri mantısı sinop
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
O kadar sıkı spor boşuna değilmiş; Zuhal Topal plajı salladı
İstanbul'da konut kiralarının düşeceği tarih açıklandı: ''Yüzde 40 düşecek!''
Sokak ortasında tanımadığı bir kadını hastanelik edip ''sinirliydim'' dedi
''500 TL'lik ve 1.000 TL'lik banknotlar basılacak!''
Karadeniz semalarında nefes kesen anlar! 6'sı birden havalandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor, ''müjdeyi'' Erdoğan açıklayacak
İğrenç herif! Çocuğu taciz edip bir de özür diledi!
Sahibinin ölümüne eğlencesini gerçek sanan köpek sahibinin peşinden atladı
Ebrar Karakurt'a çirkin taciz ! Sinirden deliye döndü
İstanbul'da bankacıdan 4 milyonluk vurgun