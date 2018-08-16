Pınar Altuğ'u çileden çıkartan yorum

Aralarındaki 9 yıllık yaş farkı nedeniyle sürekli olarak magazin sayfalarına konu olan Pınar ve Yağmur Atacan çifti mutluluklarını yeni bir yıla taşımanın heyecanını paylaştı. Altuğ'un paylaşımına gelen yorum ise ünlü oyuncuyu kızdırdı.

Çocuklar Duymasın dizisinin yeni bölümleriyle sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşi ve kızı Su ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Son derece mutlu bir aile tablosunu sevenleriyle paylaşan Altuğ bu mutlu kare üzerinden evlilik yıldönümünü de kutladı.

İşte Pınar Altuğu’un o anlamlı satırları: “Hani bana 11 sene önce bugün ‘benimle evlenir misin?’ demiştin ya, evet her zaman evet, sonsuza kadar evet! Seni cok seviyorum”

GELEN YORUM KIZDIRDI

Zaman zaman eşiyle arasındaki yaş farkı sebebiyle çirkin yorumlar alan Pınar Altuğ gelen bir yoruma daha sessiz kalmadı. Altuğ'un bir fotoğrafına "Annesi gibisin ama yaş farkı bariz" yorumu yapılınca ünlü oyuncu çok sinirlendi.