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Popstar Mehtap'tan Hülya Avşar açıklaması

Popstar Mehtap'tan Hülya Avşar açıklaması
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Popstar Mehtap konuk olduğu programda iş hayatı ve sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açoıklamalarda bulundu.

Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş'in jüri üyeliği yaptığı Popstar Alaturka programı ile tanınan Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz yıl pıhtı atması sebebiyle gece yarısı hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımdan çıkarılan ve odaya alınan Popstar Mehtap Yılmaz, Instagram hesabından paylaşım yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Popstar Mehtap bugün Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Mehtap iş hayatı ve sağlık durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı, sağlık sorunları yaşadığı dönemde kendisini arayan soran ünlülere teşekkür etti.

"HÜLYA AVŞAR'LA KUZENİZ"

Popstar Mehtap, öte yandan Hülya Avşar'ın kendisini sürekli aradığını ifade ettiği esnada ''Hülya Avşar benim öz kuzenim, benim ailem de Avşar'lardan'' dedi.

Popstar, "Sayın Hülya Avşar'a çok teşekkür ederim. Hastanede yattığım sürece beni hiç yalnız bırakmadı. Biz Hülya Avşar'la kuzeniz. Annem Avşar'lardan" ifadelerini kullandı.

Pavyon hayatıyla da ilgili konuşan Mehtap, "Pavyon hayatından kimsenin haberi yoktu" dedi.

Etiketler Popstar Mehtap hülya avşar kuzen
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