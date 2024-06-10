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Prof. Dr. İlber Ortaylı gizli aşkını itiraf etti

Prof. Dr. İlber Ortaylı gizli aşkını itiraf etti
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Türkiye'nin duayen tarih profesörü Prof. Dr. İlber Ortaylı, yıllar sonra unutamadığı aşkını ilk kez açıkladı.

Yeni kitabı ‘Gel Dünyayı Keşfedelim-Gezgin Bir Tarihçinin Seyahat Defteri’ni okuyucuyla buluşturan tarihçi İlber Ortaylı, verdiği bir röportajda yıllardır sakladığı bir sırrı açıkladı.

“50 senelik gezgin hayatınızda, yolculuklarda büyük aşk yaşadınız mı?” sorusuna “Yaşadım tabii. Olmaz mı? Stuttgart’ta bir kızla tanıştım. Uzun yıllar hep beraber olduk. Doris Stober isimli hassas bir insandı” cevabıyla unutamadığı aşkını açıkladı.

 Şimdilerde ailesiyle Amerika’da yaşadığı öğrenilen Doris Stober için “Diğer Almanlara benzemiyordu. Nitekim bir ara görüşemedik ama sonra kaldığımız yerden devam ettik. Çok iyi bir insandı. Öyle oluyor. Olmaz diye bir şey yok. Aklımda bir tek Doris kaldı” diyerek herkesi şaşırttı.

Türkiye'nin duayen tarih profesörü Prof. Dr. İlber Ortaylı, yıllar sonra unutamadığı aşkını ilk kez açıkladı.

İlber Hoca'nın unutamadığı Alman aşkı Doris Duane Stober'in şimdilerde çocukları ve torunlarıyla Amerika'da yaşadığı ortaya çıktı.

Daha önce de eski aşklarıyla hep görüştüğünü söyleyen İlber Ortaylı, “Benim hepsi arkadaşım. Bana ne. 1-2’si hariç hepsiyle görüşürüm” demişti.

 

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