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Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor

Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor
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Ünlü şarkıcı Reynmen, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile evlenme kararı aldı

Şarkıcı Reynmen, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a evlenme teklifi etti.

Reynmen, paylaşımında "Bir ömür boyu..." ifadelerini kullanırken, Kurtaran ise "İlk ve son aşkıma evet dedim" notuyla mutluluğunu dile getirdi.

 Çiftin evlilik haberi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, Reynmen ve Kurtaran'a tebrik ve mutluluk dileklerini iletti.

 Reynmen, sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa geçiş yapmıştı. Geçen hafta yayımladığı 'Renklensin' isimli şarkısıyla müzik listelerinde birinci sıradan girmeyi başarmıştı.

 

Etiketler reynmen evleniyorlar Emire Cansu Kurtaran evleniyor evlilik teklifi
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