Reza Zarrab evleniyor... İşte müstakbel gelin adayı...

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın Miami'de Dilara Altıntop ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Mart 2016’da gittiği ABD’de tutuklu yargılanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Reza Zarrab, iddiaya göre bugün evleniyor.

Ebru Gündeş ile 11 yıllık evliliğini 2021 yılında sonlandıran Zarrab iddialara göre dünyaevine giriyor. Bir süre tutuklu olan Reza Zarrab, Bursalı sosyetik isim Dilara Altıntop ile Miami’de evleneceği iddiasıyla yine gündeme geldi.

Reza Zarrab, evlendiği iddialarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her yazılana inanmayın. Her söylenen lafa kanmayın. Ben sıkıldım onlar sıkılmadı. Tek fotoğraf 2 arkası dönük insan. Başka yok, gerisini siz tamamlayın. Açık söylemek gerekirse dertleri şu! Ebru hanım biriyle evlenince hemen ben de misilleme yapacağım, koşa koşa birini buldum algısı yaratılmak isteniyor…” ifadelerini kullanmıştı.

Söylemezsem Olmaz, söz konusu iddiayı yeniden gündeme getirdi ve Bursalı Dilara Altıntop ile Reza Zarrab'ın düğün hazırlığında olduğunu iddia etti.