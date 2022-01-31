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Rihanna'dan hamilelik pozları

Rihanna'dan hamilelik pozları

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, hamile olduğunu verdiği pozlarla duyurdu. Karnı burnunda pozlar veren Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın hamile olduğu iddiaları bir süredir dünya basınında gündemdeydi. Ancak Rihanna, bu konuyla ilgili hiçbir şekilde açıklamada bulunmayarak, hamileliğini saklamayı başarmıştı.

KARNI BURNUNDA POZLAR
Ünlü şarkıcı ve sevgilisi ASAP Rocky, New York County'deki Harlem'de ele ele yürürken objektiflere yansıdı. İkilinin birbirlerini öpücüklere boğması dikkatlerden kaçmadı.

Rihanna'nın hamileliği de resmen belgelenmiş oldu. Pembe bir ceket giyen Rihanna, bu ceketin ön düğmelerini açarak resmen hamileliğini ilan etmişti oldu. Şarkıcının karnının iyice belirginleştiği görüldü.

Etiketler rihanna poz hamilelik
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