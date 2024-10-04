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Safiye Soyman'dan yıllar sonra gelen itiraf: 13'ümde evlendirildim

Safiye Soyman'dan yıllar sonra gelen itiraf: 13'ümde evlendirildim
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman 13 yaşındayken evlendirildiğini nikahta gelinlikle çekilen fotoğrafını paylaşarak itiraf etti.

Safiye Soyman, daha önce katıldığı bir televizyon programında, ailesinin kararıyla henüz 13 yaşındayken evlendirildiğini açıklamıştı. Anılarından bahsederken, "Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. '13 yaşında' demezsiniz. Beni istediler, ailem önce reddetti ama sonunda babam beni verdi. Mahkeme kararıyla yaşımı büyüttüler ve 15 gün içinde nişanlanıp evlendirildim" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşanmadan geçen yıllar utansın" şarkısıyla eşlik eden ünlü sanatçı Safiye Soyman, çocuk yaşta evlendirildiği yılları anımsattı. Fotoğrafı gören takipçileri, ünlü sanatçıya destek ve ilgi dolu mesajlar yağdırdı.

O dönemde yaşananları anlatan Soyman, babasının mahkeme sırasında yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Hakimin babasına "Bu çocuğu nasıl evlendiriyorsunuz? Nikah olmuyor çünkü, annenin babanın imzası gerekiyor...Hakim, babama, 'Hoca efendi bakamadıysanız bırakın ben bakayım, parmak kadar çocuğu evlendiriyorsun' dedi." diyerek sitem ettiğini belirten Soyman, babasının bu olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu ve "Yerin dibine girdiğim bir gündü" dediğini aktardı.

Etiketler safiye soyman Gelin çocuk gelin 13 yaşında gelin oldu
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