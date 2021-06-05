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Şarkıcı Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı: Samatta'dan iyi

Şarkıcı Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı: Samatta'dan iyi

Başarılı şarkıcı Derya Uluğ sosyal medya hesabından futbol topu ile yeteneklerini sergilediği bir video paylaştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan güzel şarkıcı Derya Uluğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi kendisine hayran bıraktı.

DERYA ULUĞ FUTBOLDAKİ YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ
Sahnelerde görmeye alıştığımız Uluğ, bu kez futbol topu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Topu hiç düşürmeden uzun bir süre sektirmeyi başaran Uluğ, futbolda da yetenekli olduğunu gösterdi.

Uluğ'un futbol şovu Twitter'da da gündem oldu. Konuyla ilgili olarak yorum yapan kullanıcılar, güzel şarkıcının top kontrolünün üst düzey olduğunu vurguladı. Bu paylaşımların ardından Derya Uluğ'un adı Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı.

Fenerbahçeli olmasıyla tanınan başarılı şarkıcı futbol topuyla olan yeteneklerini sergilerken, Fenerbahçeli taraftarlar paylaştığı videonun altına, "Samatta’dan daha iyi" yorumunu yaptı.

Etiketler derya uluğ top top sektirme
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