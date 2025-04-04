  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan dikkat çeken ifadeler

Serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan dikkat çeken ifadeler

Serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan dikkat çeken ifadeler
Güncelleme:

"Boykot" çağrısı soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Dün aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı 11 kişi, 2 Nisan boykot çaprılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümcüoğlu ile doktor Enes Özel de yer almıştı.

Gözaltına alınan 11 kişi hakkında hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında işlem yapıldı.

Sulh Ceza Hakimliği, Üzümcüoğlu ve diğer isimler hakkında yurt dışı çıkış yasağı koydu ve ayda iki kez karakola imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi.

Mahkeme kararının ardından Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı. Üzümoğlu, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!" ifadelerini kullandı.

Etiketler Cem Yiğit Üzümoğlu boykot gözaltı açıklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bankaların TL mevduatı faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren banka Bankaların TL mevduatı faizleri değişti: İşte TL'ye en yüksek faizi veren banka NTV'ye olay tepki: ''Muz cumhuriyetinin mi haber kanalısınız ?'' NTV'ye olay tepki: ''Muz cumhuriyetinin mi haber kanalısınız ?'' VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı! VAR hakemleri, VAR masasında bahis oynarken yakalandı! Türkiye'nin zamana meydan okuyan asırlık mirası Türkiye'nin zamana meydan okuyan asırlık mirası Erdoğan tarafından iptal edilmişti: İstanbul Sözleşmesi iptali AİHM'e taşındı Erdoğan tarafından iptal edilmişti: İstanbul Sözleşmesi iptali AİHM'e taşındı İYİ Parti Cumhurbaşkanlığı seçimi için İmamoğlu kararını verdi İYİ Parti Cumhurbaşkanlığı seçimi için İmamoğlu kararını verdi Göztepe'ye yenilen Beşiktaş, Türkiye Kupası’na veda etti Göztepe'ye yenilen Beşiktaş, Türkiye Kupası’na veda etti Fenerbahçe'den Okan Buruk hakkında ağır suçlama! Fenerbahçe'den Okan Buruk hakkında ağır suçlama! Enflasyon açıklandı; Nisan ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Nisan ayı kira zam oranı belli oldu Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimiz kışı yaşayacak! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimiz kışı yaşayacak!
Bir ilimizde ambulanslar sabaha kadar durmadı: 648 kişi hastanelik oldu, 2 kişi tutuklandı! Bir ilimizde ambulanslar sabaha kadar durmadı: 648 kişi hastanelik oldu, 2 kişi tutuklandı! Seven sevmeyen herkesin beklediği gün geldi: Bahçeli geri dönüyor! Seven sevmeyen herkesin beklediği gün geldi: Bahçeli geri dönüyor! İstanbul'da 3 gündür kayıp genç kız ölü bulundu İstanbul'da 3 gündür kayıp genç kız ölü bulundu ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletin'' ama... TBMM'de AK Parti ve MHP ''ret'' rekoru kırdı! ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletin'' ama... TBMM'de AK Parti ve MHP ''ret'' rekoru kırdı! Yine bir faciadan döndük... Gökten dev kayalar yağdı! Yine bir faciadan döndük... Gökten dev kayalar yağdı!