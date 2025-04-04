Serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan dikkat çeken ifadeler

"Boykot" çağrısı soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Dün aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı 11 kişi, 2 Nisan boykot çaprılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümcüoğlu ile doktor Enes Özel de yer almıştı.

Gözaltına alınan 11 kişi hakkında hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında işlem yapıldı.

Sulh Ceza Hakimliği, Üzümcüoğlu ve diğer isimler hakkında yurt dışı çıkış yasağı koydu ve ayda iki kez karakola imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi.

Mahkeme kararının ardından Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı. Üzümoğlu, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!" ifadelerini kullandı.