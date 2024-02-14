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Serdar Ortaç'tan hem CHP'lilere hem de Tarkan'a küfür yağmuru

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Serdar Ortaç, CHP'lilere ve müzisyen Tarkan'a küfürler yağdırdı. TikTok kullanıcılarına "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyen Ortaç, müzisyen Tarkan'a da "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek küfür etti.

Magazin ünlüsü Serdar Ortaç, Tiktok yayınında CHP'lilere ve müzisyen Tarkan'a küfürler yağdırdı.

Kendisine mesaj yazan kullanıcılara sinirlenen Ortaç, "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyerek küfür etti.

Ortaç, bir kullanıcının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olmasından bahsetmesi üzerine "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek yine küfürler etti.

Yayın sırasında bir kişinin Ortaç'ın elinden telefonu aldığı görüldü. Ortaç, telefonu kapatan kişiye de küfrettiği duyuldu.

Etiketler tarkan CHP chpliler serdar ortaç küfür hakaret
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