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  3. 25 Ağustos 2019 14:52

Serdar Ortaç'tan ''pişmanım'' itirafı

Serdar Ortaç dün akşam Harbiye'de konser verdi. 17 gün önce eşinden boşanan ünlü şarkıcı, Chloe Loughnan'la yanlış evlilik yaptığını ve annesini dinlemedği için pişman olduğunu söyledi.

Serdar Ortaç'tan ''pişmanım'' itirafı
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam Harbiye'de konser verdi. Hayranlarının konser alanını doldurduğu Ortaç, 5 yıllık evliliğinin bitmesiyle ilgili herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.

"BİRAZ GEÇ OLDU AMA ANLADIM"
Ortaç'ı dinlemeye giden şarkıcı Arto Dalga'nın çektiği videoda yanında dansçı bir kız olan Ortaç, "Biraz geç oldu ama anladım ne varsa bizde var" dedi. Ortaç, sözlerine eski eşi Chloe Loughnan'a gönderme yaparak şöyle devam etti: "Geç oldu ama haklısınız. Annemde demişti, başımın etini yiyordu. Seni dinlemeyen o kulaklarıma"

"BENİM GİBİ OLMAYACAK"
Ortaç sözlerinin arkasından Benim Gibi Olmayacak şarkısını söyledi. Ortaç'ın açıklamasının hemen ardından bu şarkıyı söylemesi akıllara önceki akşam yaptığı açıklamayı getirdi. Ortaç, muhabirlerinlerin "Chloe sizinle aynı sektörden başka biri ile aşk yaşarsa tepkiniz ne olur?" sorusuna "Yeni bir hayata başlamak isteyebilir. Dünyada tek boşanan çift biz değiliz" cevabını vermişti.

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