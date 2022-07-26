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Sertab Erener'den kötü haber: Koronavirüse yakalandı

Sertab Erener'den kötü haber: Koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Sertab Erener, yarın akşamki konseri öncesi koronavirüse yakalandı. BKM'den yapılan açıklamaya göre konser 18 Ekim 2022 tarihine ertelendi.

Şarkıcı Sertab Erener koronavirüs testi pozitif çıktı...

BKM'den yapılan açıklamada, Sertab Erener'in koronavirüse yakalanması sebebiyle yarın akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konserinin 18 Ekim 2022 tarihine ertelendiği açıklandı.

Etiketler Sertab Erener konser koronavirüs
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