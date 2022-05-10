Seyhan Soylu'dan skandal açıklama: ''Bakıp mastürbasyon yapıyorsundur''

Sisi lakaplı Seyhan Soylu, sosyal medya hesabından Seda Sayan'ın yeni eşi Çağlar Ökten hakkında yaptığı "Ona bakıp mastürbasyon yapıyorsundur" paylaşımıyla olay oldu.

Al Sana Haber'in sunucusu Seyhan Soylu, son dönemde ortaya attığı iddialarla magazin gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak Filiz Akın'a benzemek için geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündeme gelen Sisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

Bu kez ise yeni evlenen Seda Sayan'ın eşi hakkında yaptığı yorumla gündeme geldi.

"KOCANLA ÇİFTLEŞİRKEN HERİFİ HAYAL EDİYORSUN"

Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Soylu, "Seda Sayan'ın sevgilisiyle ilgili bana sorular soruyorlar. Ahlak dersi veriyorsunuz ama sevgilisine bakıp da kocan varsa onunla çiftleşirken herifi hayal ediyorsun. Mastürbasyon yapıyorsundur ya da iç geçiriyorsundur." ifadelerini kullanarak takipçilerini şaşırttı.

Ardından Seda Sayan'ı öven Soylu, "Ayıplamak haddine mi? Sen Seda Sayan'a bakıp sonra aynaya bakıyor musun o kadının kendi yaşında biriyle olması mümkün mü?" dedi.