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Şeyma Subaşı hakkında olay olacak yorum: ''Acun şimdi yandı''

Şeyma Subaşı hakkında olay olacak yorum: ''Acun şimdi yandı''

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi birlikteliğinin ikinci kez bitmesinin ardından Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil'den olay olacak bir yorum geldi: "Acun yandı şimdi yine"

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl haziran ayında evlilik teklifine 'Evet!' yanıtını verdiği Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldı. Şeyma Subaşı, konuyla ilgili, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" dedi.

Söylemezsem Olmaz programında bu konu masaya yatırıldı. Seren Serengil ilginç bir iddiada bulundu. Mohammed Alsaloussi, Subaşı’na Miami’debir süre önce 3.5 milyon dolarlık ev almıştı. Seren Serengil bu konuyu hatırlatarak "İzzet Bey'in oğlu orada oturuyor. Çocuk şirketin adıyla villanın adını bir yazmış ona ait görünsün diye. Miami'de ev almamış. Oradan çıkarmışlar onları" iddiasında bulundu.

Mohammed Alsaloussi'nin zenginliğinin köpük olduğu iddia edildi. Seren Serengil "Zengin adamları tanıyor. Parası olsa Şeyma ile mi olacak? Kutu açan kızla" dedi. Yorumcu "Acun yandı yine Acun'u arar artık" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler Söylemezsem Olmaz seren serengil şeyma subaşı acun ılıcalı Mohammed Alsaloussi
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