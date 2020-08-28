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  3. 28 Ağustos 2020 08:17

Şeyma Subaşı sevgilisinden ayrıldı!

İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı konuşulan Şeyma Subaşı, iddiaları doğruladı. Subaşı, ''Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi'' dedi.

Şeyma Subaşı sevgilisinden ayrıldı!
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Son günlerde özel hayatıyla ilgili iddialardan dolayı gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın, 1,5 yıllık sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı ileri sürülmüştü.

"MESAFELER İLİŞKİNİN DAHA UZUN SÜRMESİNE YETMEDİ"
Hürriyet'in haberine göre, Nişantaşı'nda görüntülenen Şeyma Subaşı, söz konusu iddialar hakkında ilk kez konuştu. Subaşı, "Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi, o başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şeyma Subaşı, "Senia'nın faturalarını ödemekten sıkıldığı için ilişkisi noktaladığı" iddiasına ise değinmedi.

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şeyma subaşı , guido senia
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