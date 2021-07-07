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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi, barışmak için bakın ne istemiş!

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi, barışmak için bakın ne istemiş!

Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi geçtiğimiz gün yeniden bir araya gelme kararı aldı. Magazin kulislerinde Alsaloussi'nin barışmak için bazı şartlar öne sunduğu konuşuluyor.

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, evlilik hazırlıkları yaptığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.

Ayrılığa fazla dayanamayan ikili, Şeyma Subaşı'nın doğum gününde barıştı. Instagram hesabından bikinisi ile dans ettiği bir videosunu paylaşan Şeyma Subaşı'nın, kameraya göstermek için çaba sarf ettiği parmağındaki tektaş dikkat çekti. 

Bu olaylar sonrası Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile neden tekrar birlikte olduğu merak konusu oldu.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, Alsaloussi barışmak için bazı şartlar öne sürmüş. Bunlardan birisi de yeniden bir bebek.

"BÜYÜMEK BU MU DEMEK?"
Geçtiğimiz gün 31 yaşına giren Şeyma Subaşı, doğum günü pastasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşarak "Çok fazla ders… Yani büyümek bu mu demek? Doğum günüm kutlu olsun" notunu yazdı.

Etiketler şeyma subaşı mısırlı sevgilisi baırşmak
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