Sezen Aksu'dan KHK çağrısı

Şarkıcı Sezen Aksu, OHAL uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile ihraç edilen ve 60 gündür açlık grevinde olan akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yazılı bir açıklama yaparak çağrıda bulundu.



Aksu, ‘Hayatlarından Vazgeçiyorlar’ başlıklı açıklamada şunları söyledi; “Bu ülkenin büyük zorluklarla yetişmiş iki genç öğretmeni Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 60 gündür açlık grevindeler. Hayatlarından vazgeçiyorlar. Hiçbir fikrî ayrılığın ve fikirsel mücadelenin bedeli hayat olamaz. Kendimize ve birbirimize vereceğimiz en temel hak, yaşamak ve yaşatmak. Gözümüzün önünde eriyip giderlerse, bu günahtan hangimiz azade kalabiliriz? Bu ülkenin yönetimine talip olmuş ve görevlendirilmiş bütün yetki sahiplerinden rica ediyorum: Lütfen bir dinleyiniz, seslerine kulak veriniz”