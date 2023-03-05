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Show TV'deki ''alkollü - alkolsüz'' kolonya sahnesi olay oldu

Show TV'deki ''alkollü - alkolsüz'' kolonya sahnesi olay oldu
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Show TV'de yayımlanan Kızılcık Şerbeti adlı dizideki "kolonya" sahnesi sosyal medyada tartışma yarattı.

Show TV'de yayınlanan ve başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç'un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisi, dün akşam 17. bölümüyle ekrana geldi. Dizide eve gelen misafirlerin ellerine kolonya döküleceği sırada oyuncunun kolonya ile verdiği bilgi sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu, gelen kolonyaya "Alkollü mü" sorusunu yöneltince, bir diğer oyuncu "Tüm kolonyalar alkollü olmuyor mu zaten?" cevabını verdi. Ardından, "Yok alkosüzü de var" deyince, tekrar soru soran oyuncu "Ben bilmiyordum, alkol olunca ne oluyor ki?" dedi. Oyuncu, "Alkol dinimizde haram, ha içmişsin ha eline sürmüşsün. Alkolsüzü varken ne hacet" yanıtını verdi.

Etiketler kolonya alkollü kolonya alkolsüz kolonya show tv kızılcık şerbeti
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