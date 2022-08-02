  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Sosyal medyada linç edilen Demet Akalın sessizliğini bozdu

Sosyal medyada linç edilen Demet Akalın sessizliğini bozdu

Sahne aldığı mekanda garsonun başından aşağı içki döktüğü için tepki çeken Demet Akalın, sessizliğini bozdu.

Paylaşımları ve çıkışlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Demet Akalın, son konserinde getirilen içkiyi beğenmeyince garsonun başından aşağı döktü. Görüntülerin kısa sürede gündem olmasıyla tepki çeken sanatçıdan ilk paylaşım geldi.

İÇKİYİ BEĞENMEDİ
Önceki akşam bir mekanda sahne alan Demet Akalın, gönderilen içkiyi beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın, daha sonra getirilen içkiyi sahnede açarak içti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Twitter gündeminin ilk sıralarına yerleşen ve adeta linç edilen Demet Akalın, eleştirilere cevap verdi. Instagram hesabının hikaye kısmından Formula 1'deki içki dökme geleneğinden bir fotoğraf paylaşan Akalın, "İlk sahnede ödeşeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler demet akalın garson içki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kırmızı ete bir zam daha!
EYT'de Türk modeli rafa kalktı, işte yeni model
Son seçim anketinde oyunu en çok arttıran parti dikkat çekti
Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için dikkat çeken çıkış
Konut balonu patlıyor! Bakan Kurum'dan kira ve konut fiyatları için yeni açıklama
Çakma mehdinin kadın müritlerini paylaştığı video olay oldu
Selçuk Geçer, Mahfi Eğilmez ve Şeref Oğuz'dan TL, dolar ve altın için kritik tahminler
Çin-Tayvan arasında gerilim hat safhada! Jetler havalandı, tanklar sokağa indi
Ebru Polat transparan detaylı bikinisiyle yürek hoplattı
Türkiye'nin bir cenneti daha yok oluyor! Görüntüler korkunç