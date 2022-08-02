Sosyal medyada linç edilen Demet Akalın sessizliğini bozdu

Sahne aldığı mekanda garsonun başından aşağı içki döktüğü için tepki çeken Demet Akalın, sessizliğini bozdu.

Paylaşımları ve çıkışlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Demet Akalın, son konserinde getirilen içkiyi beğenmeyince garsonun başından aşağı döktü. Görüntülerin kısa sürede gündem olmasıyla tepki çeken sanatçıdan ilk paylaşım geldi.

İÇKİYİ BEĞENMEDİ

Önceki akşam bir mekanda sahne alan Demet Akalın, gönderilen içkiyi beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın, daha sonra getirilen içkiyi sahnede açarak içti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Twitter gündeminin ilk sıralarına yerleşen ve adeta linç edilen Demet Akalın, eleştirilere cevap verdi. Instagram hesabının hikaye kısmından Formula 1'deki içki dökme geleneğinden bir fotoğraf paylaşan Akalın, "İlk sahnede ödeşeceğiz" ifadelerini kullandı.