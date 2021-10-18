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Survivor All Star 2022'nin tam kadrosu ifşa oldu

Survivor All Star 2022'nin tam kadrosu ifşa oldu

Acun Ilıcalı'nın sır gibi sakladığı Survivor All Star 2022'nin tam kadrosu ortaya çıktı...

TV8'in reyting rekorları kıran ve en çok izlenen yarışması Survivor Türkiye yeni sezonda Survivor All Star formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Ünlü bir sosyal medya fenomeni yeni sezon ekrana gelecek Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosunu açıkladı. Sosyal medya fenomeni Ata Benli Survivor All Star 2022'nin tüm sırrını ortaya çıkardı.

İşte Survivor All Star 2022'nin kadrosu

Sercan Yıldırım

Ogeday

Semih Öztürk

Anıl Berk Baki

Barış Murat Yağcı

Nisa Bölükbaşı

Furkan Kızılay

Batuhan Karacakaya

Nagehan Karadere

Seda Ocak

Yusuf Karakaya

Gizem Kerimoğlu

Turabi

Berkay Yuvakuran

Mert Öcal

Elif Gönen

Evrim Keklik

Hikmet Tuğsuz

Damla Can Kılıç

 

Etiketler ata benli Sercan Yıldırım Ogeday Semih Öztürk Anıl Berk Baki Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı Furkan Kızılay Batuhan Karacakaya Nagehan Karadere Seda Ocak Yusuf Karakaya Gizem Kerimoğlu Turabi Berkay Yuvakuran Mert Öcal Elif Gönen Evrim Keklik Hikmet Tuğsuz Damla Can Kılıç acun ılıcalı
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