Survivor All Star'a Merve'nin Acun Ilıcalı'ya yanıtı olay oldu

Adım adım finale yaklaşan Survivor All Star'da dün geceye Merve'nin verdiği tek cümlelik yanıtı buz etkisi yarattı. Acun Ilıcalı konseyde Merve ile baş başa kaldı.

Survivor All Star'da haftanın eleme adayları Aleyna, Atakan, Merve ve Özgür olarak belirlenirken, Atakan, Aleyna ve Özgür konseyde duygularını Acun Ilıcalı'ya ifade etti. Herkes uzun uzun konuşurken Merve'nin "Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum hak eden kazansın" sözleri Acun Ilıcalı'yı şaşırttı.

Acun Ilıcalı bu sözler karşısında "Çok konuşkan bir günde Merve bugün senin bir şeye karşı bir tepkin var da tam bulamadım onu ben seni yıllardır tanırım sen bir şey sinirlendiğin zaman bu moda geçiyorsun sakatlıktan dolayı böyle yapmazsın. Aday olarak tercih edildiğini hissettin buna da bozuldun sitem ediyorsun gibi bir his var benim içinde" deyince Merve "Bence daha farklı" dedi.

Acun Ilıcalı tahminlerini söylese de Merve "Hayır, ben size sonra özelde söyleyeyim" yanıtını verdi. Atakan ise "Biz çıkalım mı abi?" dedi. Acun Ilıcalı ise "Çok iyi bir fikir, siz çıksanız ben Merve ile kalsam... Sizi uğurluyorum Merve ile sohbetimiz olacak" yanıtını verdi.

Herkes gittikten sonra Merve "Belki de sisteme takıldığım için böyle oldu çünkü yani bizim de takım içerisinde bir seçme hakkımız diye düşünüyorum ben şey açısından mesela en kötü performans aday oluyorsa ve bizim takımda biz bir isim yazacaksak kötü performans olabilir ama aramızda sevmediğimiz bir kişiyi de aday çıkartabilirdik ama biz Atakan'ı da tercihen yazabilirdik... Şu an ben bu olayın kurbanı oldum. Zaten dizimi mahvettim" diyerek ağlamaya başladı.

Acun Ilıcalı ise "Suçlu birini ararken o biri bizmişiz... Meğerse burada katil benmişim" yanıtını verdi.