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  3. 22 Ocak 2021 09:49

Survivor Barış'ın yeni projesi belli oldu

Survivor 2020'de ikinci olan Barış Murat Yağcı, oyunculuktan sonra şarkıcılığa adım attı. Yağcı, yeni şarkısı için klip çekimlerine hazırlanıyor.

Survivor Barış'ın yeni projesi belli oldu
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Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla ve Survivor'daki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Barış Murat Yağcı, yeni bir sektöre el attı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, stüdyo çekimlerden bir video yayınlayarak şarkı çıkaracağının müjdesini verdi.

"İÇİNİZDEKİ ÇOCUĞUN HEYECANI EKSİK OLMASIN"
Barış Murat Yağcı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni yaşıma, kocaman sevgi dolu bir aile ile girdim. Çok şanslı ve mutluyum. Yanımda olduğunuz için hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Yaptığım ve yapacağım her proje benim sizler için hediyelerim. Paketlerinden çıkarken içinizdeki çocuğun heyecanı hiç eksik olmasın" notunu düştü.

Bu hafta klip çekimlerine başlayacak olan Barış Murat Yağcı, şarkısından bir kesitini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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