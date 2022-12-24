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Survivor kadrosunu beğenmeyen Demet Akalın bombayı patlattı

Survivor kadrosunu beğenmeyen Demet Akalın bombayı patlattı
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Acun Ilıcalı, Survivor 2023 kadrosunda yer alacak isimleri açıkladı. Survivor'da yarışacak isimleri beğenmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2023 için geri sayım başladı. Survivor kadrosunu sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, son olarak sosyal medya fenomenleri Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan'ın kadroya dahil olduğunu duyurdu. Ilıcalı'nın Survivor kadrosunu beğenmeyen Demet Akalın ise bu duruma sessiz kalamadı. 

"GERÇEK SURVIVOR NE ZAMAN?"
Acun Ilıcalı'nın paylaşımına yorum yapan Demet Akalın, 8 yaşındaki kızından bahsederek, "Gerçek Survivor ne zaman? Bunları anca Hira izler" ifadelerini kullandı.

İŞTE SURVIVOR 2023 KADROSU
Survivor 2023'ün kadrosunda yer alacak isimler şu şekilde:

Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman, Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan.

Yarışmanın ne zaman başlayacağı ise henüz netleşmedi. 

Survivor 2023 kadrosu açıklandı! İşte birbirinden ünlü 13 isim...Survivor 2023 kadrosu açıklandı! İşte birbirinden ünlü 13 isim...Magazin

 

Etiketler survivor 2023 acun ılıcalı demet akalın
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