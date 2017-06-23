Survivor'da Yunan yarışmacıdan Sabriye için olay sözler

Survivor'da yapılan Türk-Yunan maçında Sabriye ve Konstantinos arasında yaşanan eğlenceli anlar çok konuşulmuştu.



Survivor'da Türk-Yunan takımları arasında yapılan dostluk mücadelesi sonrasında yarışmacıların yediği yemeğe Sabriye ve Konstantinos damga vurmuştu. Sabriye Yunan yarışmacıya ilgi göstermişti. Ardından da Konstantinos için "Ben hayatımda bu kadar tatlı, utangaç birini görmedim. Hayatımda gördüğüm en yakışıklı erkek. Aşık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Survivor final gecesinde 'Bunlar benim en sevdiğim görüntüler' diyerek o anları yeniden ekrana getirdi.

Survivor Yunan yarışmacısı Konstantinos kimdir?



27 yaşındaki Konstantinos, Atina'da yaşıyor. Antrenörlük dışında cankurtaranlık da yapan Konstantinos, vücut geliştirme sporuna kendisini adamıştır. Sportif kişiliğine basketbol ve futbol gibi popüler sporları da ekleyen yarışmacı, ölçülü davranış ve disiplinin kendisine en çok yardım edecek unsurlar olduğunu düşünmektedir. Nişanlı olan Vassalos, yaşamında yer edinmiş en önemli anı olarak, New York geçit töreninde Cumhurbaşkanlığı muhafız üyeliği zamanı dile getirmektedir. Konstantinos yarışmaya deneyim ve tabi ki ödül için katıldığını ifade ediyor.