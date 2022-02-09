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  3. Tarkan yeni şarkısını Instagram'dan paylaştı

Tarkan yeni şarkısını Instagram'dan paylaştı

Önceki hafta koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve kısa sürede hastalığı yendiğini duyuran Tarkan bu sefer sosyal medya hesabından yeni çıkaracağı şarkının giriş kısmını paylaştı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına ara verip, yaşamını ailesiyle birlikte Almanya'da devam eden Tarkan, yeni projeleri için eşi Pınar ve kızı Liya ile birlikte üç ay önce soluğu Türkiye'de almıştı.

İstanbul'da hem reklam anlaşması yapan hem de yeni albümünün çalışmaları için kolları sıvayan ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla sevenlerini heyecanlandırdı.

 "ÇOK YAKINDA!"

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını ve hastalığı hafif semptomlarla atlattığını açıklayan Tarkan, albümünden bir şarkının ilk 10 saniyesini "Çok yakında!" notuyla yayınladı. Takipçileri, 49 yaşındaki şarkıcının paylaşımına, "Şarkıla bizi Megastar!" şeklinde yorumlarda bulundu.

"KORONA" KARARI

Öte yandan her yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sevenleriyle buluşan Tarkan, pandemi nedeniyle sahnelere ara vermişti. Belirli tedbirlerle pek çok müzisyenin sahne almaya başlamasının ardından Megastar, hayranlarından kendisine gelen "konser" taleplerine yanıt vermişti.

 
 
 
 
 
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Etiketler tarkan çok yakında yeni şarkı instagram şarkıla bizi megastar konser
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