Teoman yılbaşı gecesi Melih Gökçek'i böyle ''ti''ye aldı

Bodrum Belediyesi'nin yılbaşı etkinliğinde sahne alan ünlü şarkıcı Teoman, sahneden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Melih Gökçek'e gönderme yaparak "Biraz önce Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz" dedi.

Şarkıcı Teoman, dün gece Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen konserde sahne aldı.

Saatler 00:00’ı gösterdiğinde Bodrumlulara mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl dileyen sanatçı, Ankara’nın görevinden istifa ettirilen eski belediye başkanı AKP’li İbrahim Melih Gökçek’in ‘jelibon’ sözlerine göndermede bulundu.

Lozan Antlaşması üzerinden yaptığı espriyle, Gökçek'e göndermede bulunan Teoman, “Biraz önce Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gökçek, Sözcü yazarı Murat Muratoğlu’nun yeni petrol rezervi bulunduğuna dair resmi açıklamaların ardından yayımladığı, ”Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” mesajını ciddiye alarak katıldığı TV programında şunları söylemişti: “Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım.“

Sunucunun “Yalan olmasın” çıkışına karşılık Gökçek, “Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor” demişti.