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TRT, boykot çağrısı yapan ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ı kovdu

TRT, boykot çağrısı yapan ünlü oyuncu Aybüke Pusat'ı kovdu
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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

TRT, Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Kararı TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından duyurdu.

Aybüke Pusat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası boykot çağrılarına destek vermişti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, takipçilerini 2 Nisan'da (bugün) tüketimi durdurma ve alışveriş yapmamaya davet etmişti. 

TRT'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir.

TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler.

Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez.

Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile aslam bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın."

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Etiketler  TRT boykot aybüke pusat teşkilat
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