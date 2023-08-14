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Ufuk Özkan setlere geri döndü! İşte son hali

Ufuk Özkan setlere geri döndü! İşte son hali
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Siroz teşhisi konulan oyuncu Ufuk Özkan, setlere geri döndü. ''Benim Güzel Ailem'' dizisinin kadrosuna dahil olan Özkan, setten fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yer aldığı projelerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ufuk Özkan, siroza yakalanmış ve hastanede tedavi görmüştü. Organ nakline ihtiyaç duyulmadan sağlığına kavuşan Özkan, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Benim Güzel Ailem" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Setlere dönen oyuncu, son halini de paylaştı.

KEYİFLİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Tedavisinin ardından ekranlara dönmeye hazırlanan Özkan, Instagram hesabından sette çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak "Hokus pokus sürpriz" notunu düştü. Sevilen oyuncunun neşeli hali ise takipçilerinin yüreğine su serpti. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Özyağcılar da Ufuk Özkan'la sette çektirdiği fotoğrafları yayınlayarak "Ufukcuğum hoş geldin sefalar getirdin" ifadelerini kullandı.

Ufuk Özkan setlere geri döndü! İşte son hali - Resim : 1

Etiketler ufuk özkan siroz
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