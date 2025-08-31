  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini kaybetti

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini kaybetti

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini kaybetti
Güncelleme:

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural'ın vefat ettiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesi hayatını kaybetti.

Nilperi Şahinkaya, kanserle mücadele ettiği bilinen annesi Meltem Vural için sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Şahinkaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim."

text-ad
Etiketler Nilperi Şahinkaya kanser
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı kaptı Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı kaptı Cepte internet hızı uçacak: 5G'ye geçiş tarihi belli oldu Cepte internet hızı uçacak: 5G'ye geçiş tarihi belli oldu DSÖ'den korkutan açıklama: 31 ülkede salgın büyüyor DSÖ'den korkutan açıklama: 31 ülkede salgın büyüyor İstanbul'da eğlence mekanı sahibine silahlı saldırı İstanbul'da eğlence mekanı sahibine silahlı saldırı İlahiyatçı Emine Yücel canlı yayında başörtüsünü çıkardı İlahiyatçı Emine Yücel canlı yayında başörtüsünü çıkardı Türk sinemasının usta oyuncusu hayatını kaybetti Türk sinemasının usta oyuncusu hayatını kaybetti Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Kadın koluna girdiği kişiyi gasbetti Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Kadın koluna girdiği kişiyi gasbetti Dev bankaların 2026 yılı için altın tahminleri belli oldu Dev bankaların 2026 yılı için altın tahminleri belli oldu Taksim'de 8 trans birey bir kişiye meydan dayağı attı Taksim'de 8 trans birey bir kişiye meydan dayağı attı
Popüler internet sitesinin sahibi çalışanına saksı fırlattı! Popüler internet sitesinin sahibi çalışanına saksı fırlattı! Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı Eşi ve çocuğunun yanında başından vurularak öldürüldü Eşi ve çocuğunun yanında başından vurularak öldürüldü Bilim insanları Mars'ın içinde ne olduğunu keşfetti! Bilim insanları Mars'ın içinde ne olduğunu keşfetti! Üniversitenin kafesinde 15 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti Üniversitenin kafesinde 15 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti 12 Dev Adam durdurulamıyor! Portekiz'e fark attık 12 Dev Adam durdurulamıyor! Portekiz'e fark attık Sıcak havaya sağanak molası: 6 ilde yağış bekleniyor Sıcak havaya sağanak molası: 6 ilde yağış bekleniyor 7 yıl hapisle aranan firari çalılar arasında yakalandı 7 yıl hapisle aranan firari çalılar arasında yakalandı Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti... Evi ateşe verdiler! Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti... Evi ateşe verdiler!